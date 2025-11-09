Sábado – Pense por si

Diretor da BBC renuncia após críticas à edição da emissora a um discurso de Trump

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 19:03
Em causa está um discurso de Trump feito a 6 de janeiro de 2021, antes dos ataques ao Capitólio, que terá sido editado sem a parte em que Trump pede aos seus apoiantes para se manterem pacíficos.

O diretor-geral da BBC renunciou este domingo depois de críticas à edição feita pela emissora a um discurso do presidente dos Estados Unidos.  

A emissora informou que além de Tim Davie também a chefe de jornalismo Deborah Turness renunciou.  

A BBC foi criticada por editar um discurso de Donald Trump feito no dia 6 de janeiro de 2021, antes dos ataques ao Capitólio em Washington. Os críticos afirmam que a forma como o discurso foi editado para um documentário da emissora pública britânica foi enganosa e cortou uma parte em que Trump pediu aos seus apoiantes para se manifestarem de forma pacífica.  

Numa carta dirigida aos funcionários Tim Davie afirmou que deixar o cargo que ocupou nos últimos cinco anos foi uma decisão “inteiramente” sua: “No geral a BBC está a ter um bom desempenho, mas foram cometidos alguns erros e, como diretor-geral, tenho de assumir a responsabilidade final”.  

Davie revelou ainda que estava “a definir os prazos exatos com o conselho para permitir uma transição ordenada para um sucessor nos próximos meses”.  

Já Deborah Turness considerou que a controvérsia “chegou a um ponto em que está a causar danos à BBC”. “A responsabilidade final é minha”, admitiu.  

