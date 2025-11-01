Canal NOW cresce mais de 87% em outubro

Sábado – Pense por si

O balanço do mês de outubro do canal NOW é de 1,8% de share e 39100 espectadores a cada minuto do dia.

O canal NOW fechou o mês de outubro com um share médio de 1,8%. O resultado representa um crescimento superior a 87% em relação ao período homólogo do ano passado, ou seja, em outubro de 2024, o Now alcançava 0,96% de share. Se compararmos o resultado do ano passado com o deste ano,’o crescimento atinge essa barreira de 87,5%.

O nível de crescimento, de 87,5%, é semelhante se compararmos semana por semana. Esta semana, à entrada para os últimos dois dias da semana, o NOW leva um share médio de 1,980%, enquanto na semana homóloga do ano passado a média era de 1,128%. Um crescimento de 75,5%.

O NOW é o canal da Medialivre que agrega conteúdos do Rexord, Máxima, Sábado e Máxima. É emitida na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

As audiências em Portugal são medidas pela GFK.

