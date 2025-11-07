Sábado – Pense por si

07 de novembro de 2025

Repórter Sábado: Entrámos no mundo das corridas ilegais de carros

Fomos autorizados a assistir a uma destas corridas que todas as semanas atraem milhares de jovens e adultos por todo o país, entre público e participantes. Estão em causa, pelo menos, crimes de condução perigosa, mas os envolvidos não resistem à adrenalina e aparentemente também à impunidade. Na marginal do Estoril os moradores desesperam com outro fenómeno: as corridas ilegais de motas. Uma reportagem para ver este sábado, às 22h40 no NOW.

