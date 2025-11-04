"Rabo de Peixe" lidera e NOW passa CNN em horário nobre

Sábado – Pense por si

A emissão de “Rabo de Peixe” no canal NOW liderou o segmento de informação na televisão por cabo, catapultando o NOW para a vitória sobre a CNN Portugal no horário nobre, período de maior consumo televisivo e investimento publicitário.

Rabo de Peixe
Rabo de Peixe

O primeiro episódio do documentário “Rabo de Peixe - Toda a Verdade” alcançou uma audiência média de 62700 espectadores por minuto, equivalente a 2,3% de share.

No mesmo horário, a CNN ficou atrás do NOW, com uma audiência média de 26800 espectadores e 1% de share. Também a SIC Noticias ficou atrás do NOW, com 44600 espectadores e 1,6% de share.

O resultado da estreia de “Rabo de Peixe” contribuiu para o resultado de 65400 espectadores a cada minuto do horário nobre, à frente da CNN, que obteve apenas 62800 espectadores a cada minuto.

Hoje à noite vai para o ar o segundo episódio, às 23h30.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.

“Rabo de Peixe - A Verdadeira História” no NOW a partir de segunda-feira, às 23h30

