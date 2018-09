O PS apresentou, esta terça-feira, uma proposta no sentido de reduzir para 25% a taxa autónoma de IRS a suportar pelos senhorios que aceitem fazer contratos de arrendamento habitacional entre os cinco e os dez anos. Segundo o Jornal de Negócios , para beneficiar desta redução os proprietários terão de comprovar que pagaram o IMI do imóvel.Actualmente, a taxa praticada é de 28% e o Governo apresentou uma proposta que também prevê reduções, mas apenas para contratos acima dos 10 anos.Saiba tudo sobre o tema na edição desta quarta-feira do Jornal de Negócios