Carlos César não vê problemas em ter um deputado com interesses no alojamento local a coordenar grupo de trabalho sobre Habitação. "Todo o país tem interesses no alojamento local", ironiza o líder do grupo parlamentar socialista depois de confrontado pelos jornalistas com as notícias que revelam que o deputado escolhido para suceder a Helena Roseta na coordenação do grupo de trabalho sobre Habitação tem interesses no alojamento local.

"Não serei impedido de discutir o ISP por ter um carro a diesel", apontou César que, apesar disso, adiantou que o deputado Hugo Pires já pediu um parecer à subcomissão de Ética para que fique claro se há ou não alguma incompatibilidade entre o que declarou no seu registo de interesses e o cargo que agora ocupa.

César admitiu que o pacote legislativo sobre Habitação atingiu "um impasse" e sublinhou a importância de ultrapassar isso através de negociações. "O esforço que estamos a fazer é para que isso aconteça", assegurou sem explicar como é que isso se compatibiliza com as declarações do seu vice na bancada, João Paulo Correia, que disse esta semana que o PS "não vai ceder um milímetro" nas suas propostas.