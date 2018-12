PSD quer melhorar "confiança" no mercado de arrendamento. "Se houver muito radicalismo, como com as propostas mais à esquerda, as pessoas começam a ficar muito desconfiadas", diz António Costa e Silva.

Adão Silva diz que o PSD quer "aumentar a oferta de casas disponíveis para arrendar", criando, "maior confiança", sempre tendo em conta "o valor da solidariedade".

"Não deixar ninguém sem casa" é, segundo o vice-presidente da bancada social-democrata um dos objectivos das dez proposta sobre Habitação que o PSD vai levar amanhã a debate e que quer ver já votadas na generalidade.

As propostas têm sido negociadas entre PS e PSD, desde que os socialistas perceberam que não teriam apoio do BE e do PCP para aprovar as alterações que querem fazer ao regime de arrendamento urbano.

"Se houver muito radicalismo, como com as propostas mais à esquerda, as pessoas começam a ficar muito desconfiadas", admitiu o deputado do PSD, António Costa Silva, para sublinhar que estas mexidas na Lei Cristas pretendem salvaguardar a confiança dos investidores no mercado de arrendamento.

Antes, Adão Silva tinha dito esperar que o PS aprove estas iniciativas do PSD. "Nós sabemos que o PS também está muito empenhado no arrendamento urbano", disse na conferência d imprensa, depois de questionado pela SÁBADO pelas negociações que decorrem entre os dois partidos desde antes da aprovação do Orçamento do Estado.

Uma das propostas passa por dar benefícios fiscais aos contratos de arrendamento de maior duração. Uma medida que tem sido rejeitada à esquerda.

A iniciativa do PSD propõe uma redução fiscal de dois pontos percentuais na tributação dos rendimentos de rendas em sede de IRS, dos actuais 28% para 24% nos contratos entre dois e cinco anos. Um benefício que vai aumentando a cada renovação de contrato até a tributação ser apenas de 14% para os contratos de 10%.

Outra das propostas que vai amanhã a votação foi já chumbada pelo PS no Orçamento do Estado. A deputada eleita pelo PS, Helena Roseta, tinha proposto no OE que as indemnizações por despejo deixassem de ser tributável em sede de IRS. A proposta foi chumbada com os votos dos socialistas, mas volta a ser votada uma ideia idêntica, desta vez por iniciativa do PSD.

O PSD quer também alargar o subsídio de renda a famílias monoparentais e para famílias numerosas em situação de forte vulnerabilidade económica e social.

Mas os sociais-democratas reconhecem que este subsídio nunca foi aplicado, apesar de estar previsto na lei desde 2012 para pessoas idosas e pessoas com deficiência.

"Está na lei, mas o Governo nunca o aplicou", reconheceu Costa Silva, explicando que não houve ainda dotação orçamental para pagar esse subsídio a idosos e deficientes.

Do pacote do PSD fazem ainda parte ideias como fazer com que o Balcão Nacional do Arrendamento passe a ter ligação aos serviços da Segurança Social para ajudar os inquilinos a encontrar uma "solução habitacional condigna"; a criação de um "seguro de renda facultativo" e "o aumento do limite à dedução de encargos com imóveis para o valor de 750 euros quando o membro do agregado familiar tenha idade igual ou inferior a 30 anos e a dedução à colecta de 20% dos valores suportados".