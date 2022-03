Presidente da CMVM demite-se após quatro meses no cargo

Gabriel Bernardino, o novo presidente da Comissão do mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que substituiu Gabriela Figueiredo Dias no cargo no passado mês de novembro, apresentou esta segunda-feira o seu pedido de demissão.







Gabriel Bernardino, CMVM

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo um comunicado enviado pela CMVM, na origem do pedido de afastamento estão motivos de saúde."Foi com pesar que dirigi hoje ao Senhor Ministro de Estado e das Finanças a renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da CMVM, solicitando a minha substituição num prazo de tempo tão curto quanto possível, tendo em conta as razões de saúde que justificam a decisão. Um problema de saúde que me tem condicionado crescentemente, e que não me vem permitindo a total dedicação e compromisso que reputo essenciais para a liderança que a CMVM merece e necessita, tanto ao nível nacional como internacional", justificou Bernardino, num comunicado partilhado pela CMVM.Bernardino deixou ainda "uma palavra de agradecimento e admiração para toda a equipa da CMVM, com quem aprendi muito nestes meses e na qual deposito grande confiança".