Preços altos rasgam o Orçamento do Estado

Compras do Estado mais caras. Exigências de salários e pensões mais altos. Mais dinheiro em juros. A inflação alta porá o novo governo sob pressão logo no arranque.

“Assim que o Governo tomar posse vamos insistir”, diz Maria do Rosário Gama. A presidente da APRE, uma associação de defesa dos reformados fundada nos anos da troika, quer ver refletido nas pensões o agravamento do custo de vida. Os aumentos em vigor desde janeiro, entre 0,24% e 1% conforme o valor da pensão, já estão longe das previsões para a inflação. “Podemos fazer pressão junto do Governo e dos partidos, mas não temos o poder de fazer greves”, diz Maria do Rosário Gama.