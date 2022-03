Governo de Espanha desconta 20 cêntimos por litro de combustível aos consumidores

O governo espanhol anunciou hoje que vai cortar 20 cêntimos por litro aos combustíveis com vista a beneficiar os condutores profissionais e particulares, como resposta ao aumento dos preços da gasolina e gasóleo. A medida deverá entrar em vigor no dia 1 de abril e estende-se até ao dia 30 de junho, segundo assinalou Pedro Sánchez, presidente do executivo em Espanha, num discurso organizado pela Europa Press e McKinsey & Company em Madrid.



O "plano de choque" apresentado por Pedro Sánchez responde à crise energética e servirá para contrariar as consequências económicas da guerra na Ucrânia. Estão previstas ajudas no valor de 16 milhões de euros: seis milhões em ajudas diretas e reduções fiscais e mais de 10 milhões de euros em empréstimos através do banco de fomento ICO.