Paramount faz proposta hostil de 108 mil milhões de dólares para comprar Warner Bros

Reviravolta naquele que promete ser um dos negócios mais badalados dos próximos tempos. Gigante do entretenimento diz que proposta da Netflix não é tão benéfica para os acionistas.

O grupo Paramount Skydance apresentou uma proposta hostil de aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD), num negócio em dinheiro e que paga 30 dólares (cerca de 25,75 euros ao câmbio atual) por ação. O total da oferta ascende assim aos 108 mil milhões de dólares, cerca de 92,6 mil milhões de euros, pela totalidade da Warner Bros. Discovery.

"A proposta estratégica e financeiramente atrativa da Paramount dá aos acionistas uma alternativa superior à transação com a Netflix, que apresenta um valor inferior e incerto, e expõe os acionistas da WBD a um processo regulatório multijurisdição com um desfecho incerto", lê-se no comunicado no qual a Paramount anuncia a intenção de compra da Warner.

A Paramount revela nesta segunda-feira que submeteu seis propostas de aquisição ao longo de um período de 12 semanas. "A WBD nunca se envolveu de forma significativa com estas propostas", acusa a Paramount. "Avançamos agora com a oferta diretamente aos acionistas da WBD e ao seu conselho de administração, garantindo que têm a oportunidade de seguir esta alternativa claramente superior", lê-se ainda no comunicado.

"Os acionistas da WBD merecem a oportunidade para considerar a nossa oferta superior e toda em dinheiro pelas ações da totalidade da empresa", comentou por seu lado o presidente executivo da Paramount Skydance, David Ellison. Ellison que é filho de Larry Ellison, fundador da Oracle, uma das pessoas mais ricas do mundo e executivo próximo do Presidente dos EUA, Donald Trump, que disse neste fim de semana que o negócio entre a Warner e a Netflix poderia ser um problema.

De recordar que na semana passada a Netflix tinha acordado a compra de grande parte do negócio da Warner Bros. num negócio de 72 mil milhões de dólares.

Segundo a agência de notícias Reuters, a Paramount Skydance fez, desde setembro, várias propostas para adquirir a Warner Bros. Discovery com o objetivo de ganhar escala justamente contra os gigantes do streaming como a Netflix, Amazon e Apple. A oferta do grupo tinha chegado aos 30 dólares por ação por toda a empresa, mas o acordo de venda da WBD acabaria por ser feito com a Netflix, que ofereceu 28 dólares por ação e deixa de fora os canais de televisão do grupo WBD.

Além da Paramount Skydance e da Netflix, também a Comcast terá apresentado propostas pelo negócio da Warner Bros. Discovery.

Segundo a proposta apresentada, a "fusão" da Paramount Skydance com a Warner Bros. permitiria a criação de um "campeão de Hollywood com escala", com a promessa de manter os estúdios de ambas as empresas.

O grupo de entretenimento também usa a cartada dos cinemas, garantindo o lançamento de filmes dos dois grupos nas salas de cinema, o que contrasta assim com o posicionamento maioritariamente digital da Netflix.

O negócio permitiria ainda criar uma empresa de referência em conteúdos desportivos e com direitos de transmissão da NFL, Jogos Olímpicos, UFC, PGA Tour, NHL, NCAA College Basketball e Liga dos Campeões.

(Notícia atualizada às 15:07 horas com mais informação)