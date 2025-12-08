Fisco deixa alerta aos contribuintes sobre burlas feitas por e-mail e SMS

Continuam a circular campanhas maliciosas, nas quais os criminosos se fazem passar pela AT, com o objetivo de roubar dados pessoais dos utilizadores.
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) está a alertar os contribuintes para novas burlas que estão a ser feitas por e-mail e SMS, e que usam o nome da AT para ludibriar os utilizadores.
"A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) detetou que os contribuintes estão a receber e-mails e SMS falsos (phishing e smishing), enviados por pessoas que se fazem passar pela AT", lê-se na comunicação que está a ser enviada aos contribuintes.
Tanto os e-mails como os SMS fraudulentos incluem ligações de internet maliciosas. Se os utilizadores acederem a estas ligações, correm o risco de ver os seus dados pessoais e bancários roubados pelos criminosos.
Por forma ajudar os contribuintes a identificarem as comunicações que são burlas, a AT informa que "envia e-mails sempre de endereços terminados em at.gov.pt" e que "nunca envia e-mails ou SMS com links para inserir, alterar ou confirmar dados pessoais ou fiscais".
"Todas as comunicações e operações digitais com a AT devem ser realizadas exclusivamente através do Portal das Finanças", lê-se ainda na comunicação que está a ser enviada aos utilizadores.
A AT sublinha ainda que "no Portal das Finanças estão disponíveis todas as comunicações enviadas centralmente pela AT". Os contribuintes que não receberam esta comunicação de segurança podem não ter os seus contactos (e-mail e telemóvel) confirmados no Portal das Finanças.
