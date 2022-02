As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Clientes da Vodafone relatam novos contactos na lista telefónica com nome da operadora após ciberataque

Vários clientes da Vodafone têm utilizado as redes sociais para partilhar fotografias onde é possível ver novos contactos na lista telefónica com o nome "Vodafone" que terão aparecido depois do ciberataque à operadora.







Clientes da Vodafone relatam novos contactos na lista telefónica com nome da operadora após ciberataque

AINDA ACERCA DOS ATAQUES À VODAFONE pesquisem na lista de contactos um contacto chamado “Vodafone”, e se tiverem APAGUEM-NO. É ainda resultado do cybercrime. pic.twitter.com/knnDQqWldi — (@BrunaSociopath) February 9, 2022

Quem for da Vodafone que vá ver se tem algum contacto destes…



´ pic.twitter.com/LfFxift7WL — ~ (@_pedro1906) February 8, 2022

Alertado por um amigo, fui ver o contacto da Vodafone que me apareceu criado na lista de contactos.



Devo continuar tranquilo quanto à violação dos meus dados pessoais @VodafonePT ? https://t.co/C7AQrrsxS5 pic.twitter.com/IavdxEpE0l — Luís Arjuna (@luisarjuna_) February 8, 2022

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Alguns utilizadores receiam que possa haver risco de violação dos dados pessoais e pedem um esclarecimento por parte da Vodafone, que ainda não se pronunciou sobre o assunto.