Falha na Vodafone não afetou SEF, PSP, GNR ou Proteção Civil

As comunicações operacionais das Forças e Serviços de Segurança do Estado não foram afetadas pelo ataque informático à Vodafone, afirmou o Governo esta terça-feira em declarações à SÁBADO.



De acordo com fonte oficial do Ministério da Administração Interna (MAI), nem a Guarda Nacional Republicana (GNR), nem a Polícia de Segurança Pública (PSP) ou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foram afetados pelos problemas registados na rede da Vodafone que começaram a ser notados na segunda-feira, 7 de fevereiro, à noite e que prosseguem ainda esta terça-feira. O gabinete do MAI revela igualmente que as comunicações operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) estão a funcionar em pleno, não tendo enfrentado quaisquer constrangimentos devido às falhas na rede.



O MAI assume que "em alguns corpos de bombeiros verificaram-se constrangimentos, os quais, não obstante, não afetaram as operações de socorro, uma vez que foi possível recorrer à utilização da rede de comunicações Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP)" que não deixou de funcionar, tendo estado a operar sem falhas e sem qualquer constrangimento reportado desde que a rede Vodafone começou a verificar falhas, segundo o Governo.