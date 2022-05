Recebeu uma mensagem fraudulenta no telemóvel? Saiba o que fazer

Nos últimos dias, as operadoras de comunicação nacionais têm notado uma incidência maior do número de mensagens de texto fraudulentas enviadas a clientes. As tentativas de smishing são recorrentes, mas há formas de não comprometer a segurança dos dispositivos.

Recebeu, nos últimos dias, uma mensagem de texto no seu telemóvel com uma hiperligação oriunda de um número desconhecido? Se sim, foi alvo de uma tentativa de fraude conhecida como smishing. Esta técnica, que consiste normalmente numa ação por parte do criminoso com o objetivo de obter informações da vítima através de um engodo (que pode ser o download de uma falsa aplicação ou a atribuição de um alegado prémio), tem sido reportada com maior incidência às operadoras nacionais nos últimos dias, mas não é motivo para alarme. Basta apagar a mensagem ou ignorar a hiperligação e o seu dispositivo estará a salvo.