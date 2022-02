IHRU está no mercado para comprar casas em Lisboa, Porto e Algarve

Imóveis de tipologias T1 a T4, localizados nos concelhos das áreas metropolitanas de Lisboa, Porto e Algarve, propriedade de pessoas singulares ou de empresas e já prontos a habitar ou em fase final de construção. Estes são alguns dos requisitos da consulta ao mercado lançada pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e cujo prazo termina na próxima sexta-feira.



Os valores máximos previstos por tipologia são os seguintes: um T1 deverá ter o valor máximo de 213.000 euros, um T2 o valor de 295.000 euros, um T3 de 373.000 euros, e um T4 de 430.000 euros.

As propostas podem ser apresentadas por qualquer pessoa singular ou pessoa coletiva que seja proprietária dos imóveis objeto da proposta, ou por empresas de mediação imobiliária devidamente licenciadas, refere o ministério das Infraestruturas e Habitação em comunicado.

O aviso com as condições da consulta ao mercado refere que são admitidos imóveis que estejam ou não em propriedade horizontal e que podem ter contratos de arrendamento em vigor, desde que, no total, estes não ultrapassem 20% do total da área bruta.



O Governo adianta que o objetivo destas aquisições é "alargar a oferta habitacional pública a custos acessíveis", de forma a "garantir o acesso à habitação às famílias que não têm resposta por via do mercado, nomeadamente as populações com rendimentos intermédios".