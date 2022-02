Vodafone: "Não foram detetadas falhas no SIRESP", assegura Governo

As falhas na rede da Vodafone atingiram o INEM e as corporações de bombeiros, mas não a PSP. SIRESP está a assegurar todas as chamadas feitas para o 112 e ainda não foram detetadas erros.

As comunicações do INEM e das corporações dos bombeiros em Portugal estão a ser asseguradas pela rede SIRESP desde ontem à noite, quando a Vodafone foi alvo de um ciberataque, dificultando as comunicações através desta rede. O Ministério da Administração Interna assegura que até ao momento a rede SIRESP não teve falhas.



Esta manhã o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) garantiu que todas as chamadas de emergência transferidas através do 112 estiveram sempre asseguradas, não se tendo verificado "qualquer situação anómala", informação confirmada pelo Governo em declarações à SÁBADO.



Na sequência dos constrangimentos causados pela falha na rede Vodafone, o INEM informou que "ativou no imediato o seu plano de contingência, privilegiando o accionamento através da rede SIRESP". Como as chamadas para o 112 são geridas pela PSP, o INEM recorreu "aos sistemas redundantes de que dispõe a PSP para os Centros de Orientação de Doentes Urgentes em termos de telecomunicações móveis".