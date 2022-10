Aumentam denúncias de divulgação de fotografias íntimas

Crescimento das denúncias aconteceu durante a pandemia, mas por não serem um crime isolado não é possível ter uma ideia concreta do número de casos em investigação. Partidos apresentam propostas para autonomizar este crime e aumentar as penas.

O PS apresentou, a 3 de outubro, uma proposta de lei que pretende criminalizar com uma pena de prisão até cinco anos a divulgação de fotografias e gravações de teor sexual ou nudez não autorizadas. O PAN, Chega e BE, fazem parte dos partidos que apresentaram também iniciativas com o objetivo de agravar as penas nestes crimes, que vão até um ano no contexto atual.