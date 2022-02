NOS e MEO não reportaram dificuldades à Anacom

Ataque informático à Vodafone não prejudicou as outras operadoras. Anacom está a acompanhar a situação da vítima do ataque cibernético desta segunda-feira.

A Vodafone foi alvo de um ataque informático que prejudicou a capacidade de prestar os seus serviços aos clientes. Fonte oficial da Anacom disse à SÁBADO que as operadoras NOS e MEO não reportaram qualquer problema ou dificuldade no seu funcionamento.



O ataque informático desenrolou-se esta segunda-feira à noite e afetou os serviços de telemóvel, televisão e dados móveis da Vodafone. Fonte da Anacom diz à SÁBADO que a Vodafone notificou o centro de reporte de notificações da ANACOM do incidente, estando a autoridade reguladora em Portugal das comunicações postais e das comunicações eletrónicas a acompanhar a evolução da situação.



Depois de repor o serviço de voz 2G, SMS, televisão e dados móveis, a Vodafone está agora a restabelecer "os serviços base de dados móveis sobre a sua rede 4G". Em comunicado, a operadora adianta que está em curso "uma intensa e exigente operação de reposição". Sobre o restabelecimento da rede 4G, a Vodafone adianta que "este arranque está de momento condicionado a zonas restritas do País, estando gradualmente a ser expandido para o maior número possível de Clientes". "O serviço está igualmente sujeito a algumas limitações, nomeadamente no que respeita à velocidade máxima permitida de forma a garantir uma melhor monitorização da utilização da rede, bem como uma distribuição mais equitativa e sustentável da capacidade disponibilizada", lê-se na nota de imprensa.