Theresa Payton: 'A Rússia sempre foi uma ameaça'

A primeira mulher responsável pela cibersegurança no Pentágono fala à SÁBADO dos esperados ataques russos a infraestruturas da Europa do Leste. No Dia Mundial da Internet lamenta que os líderes mundiais ainda não tenham definido o que é um cibercrime e as penas para esses delitos.

Theresa Payton foi a primeira mulher a ocupar o cargo de Chefe de Informações na Casa Branca, em 2006, na presidência de George W. Bush. Especialista em cibersegurança, foi ainda foi vice-presidente sénior do Bank of America entre 2004 e 2006, membro do conselho consultivo da UniCredit, e, em 2019, foi considerada "Mulher Líder em Cibersegurança". Atualmente, é diretora-geral da Fortalice Solutions, consultora no ramo da segurança e fala à SÁBADO sobre a ameaça russa fora do campo de batalha. Em novembro vem a Portugal dar uma masterclass com a Business Retreats.