Cofundadores da Web Summit querem que Paddy Cosgrave venda participação na empresa

David Kelly e Daire Hickey, que detêm o resto do capital social da empresa que detém a Web Summit, enviaram uma carta ao "board" da empresa a defender que se Cosgrave se mantiver como acionista tal pode colocar o futuro do negócio em risco, de acordo com fontes conhecedoras citadas pela Bloomberg.

Atualmente, e segundo documentos regulatórios citados pela agência, Cosgrave detém 81% do capital da Manders Terrace, a empresa que controla a Web Summit.



Contactados pela Bloomberg, Cosgrave não respondeu até ao momento às questões colocadas. Já fonte oficial da Web Summit e os advogados que representam David Kelly e Daire Hickey não quiseram tecer comentários sobre o caso.



Paddy Cosgrave, demitiu-se do cargo de presidente executivo da Web Summit, depois de várias empresas, incluindo a Amazon, Google, Meta, Intel e a dezenas de executivos de topo do setor da tecnologia terem cancelado a sua presença na conferência que arranca no próximo mês Lisboa, devido aos comentários feitos sobre Israel.



Esta semana, a Web Summit informou que Cosgrave também já não ocupa um lugar na administração da empresa.



Este não é o primeiro "arrufo" entre David Kelly e Daire Hickey e Paddy Cosgrave. Os três empresários estão envolvidos em processos judiciais na Irlanda, em casos relacionados com as receitas e outros temas.





