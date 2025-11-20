O principal noticiário do NOW ganhou também à SIC Notícias. O jornal do NOW alcançou 82.600 espectadores por minuto e 1,7% de share.

Edição de 18 a 24 de novembro

O canal NOW voltou a ultrapassar a CNN Portugal no horário nobre, no dia em que o convidado central foi o candidato presidencial Marques Mendes.



NOW ganha à CNN no prime time com Marques Mendes

Entre as 20 e as 24 horas, período de maior consumo televisivo e investimento publicitário, o canal NOW alcançou uma audiência média de 77.700 espectadores por minuto, o equivalente a 1,8% de share.

No prime time, em confronto direto com o NOW, a CNN perdeu, alcançando apenas 65.800 espectadores e 1,5% de share.

Neste período, a jornalista Marisa Caetano Antunes entrevistou Marques Mendes, candidato presidencial, no “Jornal à Noite do NOW”.

O principal noticiário do NOW ganhou também à SIC Notícias. O jornal do NOW alcançou 82.600 espectadores por minuto e 1,7% de share. No mesmo horário, a SIC Notícias perdeu para o Now ao alcançar apenas 78100 espectadores e 1,6% de share.

O NOW é o projeto televisivo da Medialivre que agrega conteúdos do Record, da Máxima,da Sábado e do Negócios. É emitido na posição 9 de MEO, NOS, Vodafone, NOWO e DIGI.

As audiências citadas são da responsabilidade da GFK.