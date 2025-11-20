Sábado – Pense por si

Fábricas portuguesas fazem mira a recorde de produção automóvel

Mesmo com uma quebra homóloga em outubro, a produção nacional de veículos automóveis está em ritmo de igualar o recorde anual fixado em 2019. O maior "travão" está a ser a terceira maior unidade do país, a Mitsubishi Fuso Trucks.

A produção portuguesa de veículos automóveis em outubro cifrou-se em 32.213 unidades, o que representa uma quebra de 7,6% face às 34.875 viaturas que saíram das fábricas nacionais em igual mês do ano passado. Ainda assim, nos primeiros 10 meses do ano assiste-se a um crescimento de 5,5%, para 289.572 veículos, o que fica a menos de mil unidades dos valores em igual período de 2019, ano que terminou com um recorde absoluto de 345.688 viaturas.

