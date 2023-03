Morreu Rui Nabeiro, fundador da Delta. Tinha 91 anos

As mais lidas

O empresário Rui Nabeiro, fundador do grupo Nabeiro - Delta Cafés morreu hoje aos 91 anos, vitima de doença, no hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.





"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés", pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

O Comendador Rui Nabeiro "encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios", pode ler-se no mesmo comunicado, enviado pelo Grupo Nabeiro.





Rui Nabeiro nasceu a 28 de março de 1931, tendo começado a trabalhar logo ao doze anos. Começou a trabalhar na torra do café com a família e, aos 19 anos, dirigia a Torrefacção Camelo.



Foi em 1961 que criou a Delta Cafés. Ocupou ainda o cargo de presidente da Delta Cafés três vezes, sendo que a última vez foi em 1977.





Em 1995, foi-lhe atribuído o grau de Comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial – Classe Industrial, pelo então Presidente da República Mário Soares. Em 2006, tornou-se Comendador da Ordem do Infante D. Henrique. Em Espanha, deram-lhe ainda a Comenda da Ordem de Isabel a Católica.