"Exemplo de cidadania e humildade." As reações à morte de Rui Nabeiro

Do primeiro-ministro António Costa ao escritor José Luís Peixoto, várias personalidades já lamentaram a morte do comendador.

"É um exemplo de um percurso de vida notável", afirmou o ministro da Administração Interna à CMTV. José Luís Carneiro acrescentou que "a marca que [Rui Nabeiro] criou no País é uma das mais reconhecidas em termos internacionais".



"É talvez um dos mais exemplares expoentes daquilo que é a vontade do Ser Humano de proguedir, inovar e desenvolver. Deixa-nos um dos espíritos mais criativos e mais fortes que o País conheceu nas últimas décadas", frisou.





"Estou devastado, morreu um grande homem e um grande empresário, que aprendi a respeitar muito nesta última década que nos aproximou", escreveu Pedro Marques no Twitter. "Sinto-me obrigado para a vida a Rui Nabeiro. Pelo exemplo que deixa, pelo que fez por Campo Maior, pelo Alentejo, por Portugal."





Nabeiro foi "um empresário especial, uma referência no país e um exemplo de vida", referiu o escritor à rádio TSF. "Rui Nabeiro tinha uma experiência de vida extraordinária e uma generosidade imensa."



Nuno Markl, locutor e apresentador:



"O maior legado deste homem (que deveria ser aprendido e seguido por tanta gente) é a demonstração que se pode ser um grande empresário e cuidar dos seus trabalhadores com um nível raro de humanidade, respeito, empatia e genuína bondade. Ele mostrou que era possível, e fê-lo por nenhuma outra razão: porque estes valores estavam nele de raiz e não podia ser de outra maneira", escreveu o locutor no Instagram.





O primeiro-ministro, António Costa, defendeu que o legado de Rui Nabeiro, que morreu hoje, "ultrapassa largamente o papel de empresário exemplar, dentro e fora do país", elogiando o "percurso inspirador" e o exemplo de cidadania, humildade e responsabilidade social."O legado do Comendador Rui Nabeiro ultrapassa largamente o papel de empresário exemplar, dentro e fora do país. O seu percurso foi inspirador, pela força, energia e sempre o sonho de fazer acontecer", enalteceu António Costa, numa publicação na rede social Twitter acompanhada de três fotografias, a preto e branco, nas quis o primeiro-ministro aparece com Rui Nabeiro.António Costa destacou o "exemplo de cidadania e humildade", mas também de "responsabilidade social e de paixão pela sua terra", considerando que o empresário, que hoje morreu aos 91 anos, teve "uma vida em prol da comunidade"."Os meus sentimentos à família, amigos e a todos os campomaiorenses", afirmou.O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, considerou hoje que Rui Nabeiro foi "um dos maiores e melhores empresários portugueses" e "muito atento aos direitos dos seus trabalhadores", recordando o "amor a Portugal e à sua terra"."Rui Nabeiro distinguiu-se pelo amor a Portugal e à sua terra de sempre, Campo Maior, que serviu como autarca e cidadão", referiu Santos Silva numa publicação na rede social Twitter em reação à morte do empresário Rui Nabeiro.Para o presidente da Assembleia da República, o fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés "foi um dos maiores e melhores empresários portugueses, muito atento aos direitos dos seus trabalhadores"."Permanecerá na memória de todos", enfatizou.O presidente do PSD, Luís Montenegro, recordou hoje Rui Nabeiro como "um homem bom, um exemplo de capacidade empreendedora e responsabilidade social", considerando que o empresário mostrou ser "possível criar riqueza com trabalho e inovação"."Rui Nabeiro foi um homem bom, um exemplo de capacidade empreendedora e responsabilidade social", enalteceu Luís Montenegro, através de uma mensagem na rede social Twitter na qual apresentou "sentidos pêsames" à família.Para o líder do PSD, Rui Nabeiro "mostrou que é possível criar riqueza com trabalho e inovação e que, a partir daí, se gera emprego e qualidade salarial".