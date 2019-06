A queda de mais um milionário Vendeu o jato e o helicóptero, vai perder o maior negócio em Portugal, já se desfez de outros no Brasil. O fim de ciclo de João Pereira Coutinho, que já foi o quinto português mais rico - Dinheiro , Sábado.

A educação de Manuel Rui - que nasceu em 1931 - ficou por aí. As dificuldades financeiras que os pais passavam foram o motivo para começar na salsicharia da mercearia de Manuel e Maria de Jesus aos 13 anos, mas rapidamente se mostrou mais valioso para os seus tios na torra de café. Transportava num carrinho de mão os sacos de café verde entre a estação dos caminhos de ferro e a fábrica. Cada um pesava 20 quilos e Rui carregava quatro.Atualmente, e já com 87 anos, Manuel Rui Nabeiro é presidente do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, que prevê fechar o ano 2018 com uma faturação a rondar os 400 milhões de euros. É com orgulho que caracteriza esta empresa como 100% familiar, negando operações que deixassem entrar alguém de fora, como é o caso da entrada em Bolsa ou a venda da empresa. Assim, foi delegando responsabilidades aos filhos e aos netos, que dão continuidade ao seu espírito empreendedor.Ainda que tenha uma costela beirã, já que a avó materna era natural de Viseu, Rui Nabeiro tem em Campo Maior a sua casa para a vida toda. Foi ali que nasceu, cresceu e construiu império, tanto profissional como pessoal. A história seria diferente se não tivesse começado junto à fronteira com Espanha.A ligação da família com o café começa nos anos 30, quando Joaquim dos Santos Nabeiro, tio de Rui, passava a matéria-prima ainda verde de Portugal para Espanha, para aí ser torrada. Tudo de forma ilegal. Anos depois, Joaquim d'Olaia, como também era conhecido, decidiu cortar intermediários e apostar no processo da torra. Surgiria a marca de café Cubana, seguida da Camelo, geridas com os irmãos.No entanto, com a morte prematura do pai de Manuel Rui, o jovem de 19 anos acabava por se juntar aos mais velhos na gestão da torrefação. "Quase não tive infância. Não fiz outra coisa senão trabalhar", afirma o empresário na sua biografia oficial, O Homem: Uma Obra, a de Rui Nabeiro (ASA, 2002). A cada dia aprendia mais: como torrar com mais eficiência, quais as melhores máquinas para trabalhar, como se faziam as misturas certas. O conhecimento que foi adquirindo e a necessidade de se abrir ao mundo, algo que não lhe era sempre permitido pelos tios, levou-o a lançar-se por sua conta, aos 30 anos, na criação de uma no- va empresa em nome próprio. Contratou três militares reformados, que nada percebiam de café, num armazém de 50 metros quadrados e comprou duas máquinas de torra. Estava fundada a Delta Cafés.Porém, o salto para a independência custou-lhe caro a princípio. "Vender era complicado. No início não conseguia vender um quilo de café", contou ao site CEO Lusófono. Além da concorrência feroz de marcas como a Sical, a Nicola ou a Chave d'Ouro, o poder de compra da população era baixo. O café era barato, mas as pessoas precisavam de algo ainda mais barato. "A imaginação ajudou-me e comecei por vender cevadas, que era o produto que o povo conseguia adquirir."O negócio começou a expandir-se e as décadas de 70 e 80 foram de grande sucesso para a marca, o que permitiu a contratação de muitos campo-maiorenses e a dinamização da economia regional. Foi também nesta altura que Rui Nabeiro decidiu entrar para a política, tendo sido nomeado presidente da câmara de Campo Maior em 1972. Depois do 25 de Abril, foi eleito pelo Partido Socialista para o mesmo cargo, permanecendo no poder durante oito anos.Conheceu a mulher, Alice, com quem está casado há 65 anos, nos mesmos bancos de escola onde se ia afirmando como líder nato. Não foi a sua primeira namorada, mas foi aquela que ficou para a vida toda, acompanhando todos os momentos da vida profissional de Rui Nabeiro. "O segredo da nossa relação é a compreensão, daí a amizade e o amor. É assim até hoje", confessou Alice Nabeiro à Caras.São também esses os valores que o guiam na liderança do Grupo Nabeiro, tentando estar perto dos seus trabalhadores e manter com eles uma ligação estreita. "Se entro na empresa e não cumprimento os meus trabalhadores eles perguntam logo o que se passa comigo. No dia seguinte cumprimento-os duas vezes", disse o gestor ao Portal da Liderança. "Sou uma pessoa que acarinha."A confiança naqueles que lhe são mais próximos manifesta-se também na composição da administração da empresa. Rui Nabeiro é o presidente do grupo, tendo como administradores e aliados a mulher, os dois filhos, João Manuel e Helena, e três dos quatro netos, Rui Miguel, Ivan e Rita. "Digo sempre isto nas reuniões: não se pense em 'Empresa-Nós', mas 'Nós-Empresa'. Ou seja, o homem não deve estar à espera da empresa, o Homem deve estar para a empresa, para a família, para os amigos, para a comunidade", escreve ainda na sua biografia.Tudo isto contribuiu para que fosse distinguido em 1995 com o grau de Comendador da Ordem do Mérito Empresarial Classe Industrial e em 2006 com a Grã-Cruz da Ordem do Infante. Ainda que seja comendador a dobrar, faz questão que o tratem por "senhor Rui".O caminho dos Nabeiro cruza-se com o dos Tenório graças ao casamento de Helena, a filha mais nova de Rui e Alice. A herdeira, que já tinha tido outra união (da qual nasceu Ivan Nabeiro) casou com Joaquim Bastinhas, o cavaleiro tauromáquico, nos anos 80. Foi o amor pelos cavalos que os juntou e em 1986 nasceu o primeiro e único filho do casal.Marcos Tenório viu no seu pai um exemplo de carreira, ainda que a mãe e os primos se mantivessem ligados ao negócio da família, o café. Aos 5 anos começou a montar a cavalo, já com o objetivo de ser cavaleiro. Aos 11 espetou o primeiro ferro em Campo Maior, nas Festas da Flor. Viria a estrear-se nas lides na praça de touros da Terrugem, em Elvas, com apenas 14 anos.Desde então, a família Nabeiro Tenório é associada à tauromaquia. Joaquim Bastinhas toureou até ao fim da vida, tendo falecido no passado dia 31 de Dezembro, depois de complicações associadas a uma operação ao intestino. Durante os quase 40 anos de carreira atuou em várias praças nacionais e espanholas e dedicou-se à criação de cavalos Puro Sangue Lusitano, com a fundação de duas coudelarias. Uma delas ganhou o nome da mulher, Helena, a outra a do seu pai, Sebastião.Já Marcos, que tem mais de uma década de carreira, tem toureado em Portugal, Espanha e até na América do Sul. Em 2015, o neto mais novo de Rui Nabeiro casou-se com Dália Madruga, antiga apresentadora de televisão, em Elvas, na quinta da família. E juntos tiveram uma filha, agora com 4 anos, Clara.Ainda que no meio Marcos seja sempre associado a Bastinhas, o cavaleiro preferiu não adotar o nome artístico que já vinha do avô. "Adoro o meu pai e o trabalho dele, mas penso que cada um tem de ter o seu caminho. Nunca há fotocópias melhores que os originais", disse Marcos numa entrevista em 2015. Mais próxima do mundo do café está Dália, que desde 2013 trata da comunicação e marketing do Centro de Ciência do Café.Rui Miguel herdou do avô o primeiro nome e a vontade de fazer negócio. O neto mais velho, filho de João Miguel, é atualmente o responsável pelo setor de inovação da Delta Cafés. Entrou em 2004 após uma forte formação em gestão e administração de empresas que culminou com uma pós-graduação na Kellogg School of Management. Amante das corridas matinais, afirma que se não dedicasse a sua vida à gestão do grupo familiar teria enveredado pela aviação.Foi com a sua liderança que a Delta se propôs voos mais altos, como a criação da Delta Q ou a entrada nos mercados asiáticos através do gigante do retalho Alibaba. Em 2008, a pressão da Nestlé no mercado do expresso em casa, com a criação das máquinas Nespresso, levou a marca a encontrar uma nova forma de chegar aos consumidores. Surgia assim o sistema Delta Q com máquinas de café em cápsula, que atualmente vale um quinto das vendas do grupo.Há pouco mais de um ano, a empresa anunciou uma parceria com a Alibaba, considerada a Amazon chinesa, que lhe permite vender os seus produtos numa plataforma com 450 milhões de consumidores. No entanto, o foco de Rui Miguel continua a ser o do seu avô: as pessoas. "O exemplo que tenho do meu avô e que sigo é preocupar-me com as pessoas e envolvê-las ao máximo em todas as decisões", disse o gestor ao Portal da Liderança.O filho mais velho de Helena, Ivan, também está ligado à empresa, atuando nas áreas da Responsabilidade Social e Direção Financeira. Em entrevista à revista Epicur, Ivan afirmou estar dedicado à agricultura desde pequeno. "Gosto de estar na adega e na vinha."A adega é a segunda casa de Rita, a única neta de Rui Nabeiro, que trocou o design pela gestão e Lisboa por Campo Maior. Nasceu e cresceu na capital, tendo começado por estudar Design de Comunicação. "A minha família sempre me deu a liberdade de decidir o futuro, e é uma área que junta arte à técnica e à tecnologia que pode ser usada na indústria. A conjugação contribuiu para a minha opção", justificou a gestora da Adega Mayor em entrevista à Executiva.Começou na Delta em 2006, como designer, mas rapidamente passou para a liderança do departamento de marketing do grupo, onde contactou com o mundo dos negócios. Foi aí que se apercebeu que tinha muito a aprender com o avô e com a sua segunda paixão, o vinho. Em 2012, passou a liderar a Adega Mayor, a marca de vinhos do grupo.Além do café e do vinho, o Grupo Nabeiro está presente em áreas como a produção de azeite e azeitona, a gestão imobiliária e até a venda de automóveis. "Há um século, toda a população tinha um bocado de terra para azeite, vinho e pão - trigo, cevada ou milho. Os meus avós tinham e passaram-no aos filhos", escreveu Rui Nabeiro no livro 10 Passos para Chegar ao Topo (Caderno, 2009), justificando que é essa herança que quer deixar aos seus. Contou no mesmo livro que queria "ter uma vida mais descansada, mas sucedeu o contrário". Quanto ao futuro, Nabeiro está longe de abrandar e continua a beber cinco cafés por dia. "Chega uma dúzia de anos mais, mas a minha intenção era chegar aos 100 anos", disse ao Dinheiro Vivo em novembro.