Há várias formas de medir a dimensão e a importância de uma empresa mas, no caso da Novo Nordisk, talvez seja suficiente explicar o seguinte: juntando os resultados da fabricante do Ozempic e do Wegovy à economia da Dinamarca, o PIB deste País cresceu 1,7% nos primeiros seis meses do ano; sem os medicamentos que estão, literalmente, a emagrecer o mundo, a Dinamarca estaria em recessão, com o PIB a cair 0,3%, dizem as contas do Financial Times.