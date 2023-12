Acionistas da Global Media acusam World Opportunity Fund de incumprimento

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Os acionistas do Global Media Group (GMG) Marco Galinha, Kevin Ho, José Pedro Soeiro e Mendes Ferreira afirmaram esta sexta-feira que foi o "manifesto incumprimento" de obrigações pelo World Opportunity Fund que impediu o pagamento de salários aos trabalhadores.





"Existe uma situação de manifesto incumprimento por parte do World Opportunity Fund, Ltd quanto a obrigações relevantes dos contratos, que, ao não ter ocorrido, teria permitido o pagamento dos salários e o cumprimento de outras responsabilidades da empresa", sustentam estes acionistas num comunicado.No "esclarecimento aos acionistas" hoje divulgado, Marco Galinha, Kevin Ho, José Pedro Soeiro e Mendes Ferreira garantem que irão "recorrer a todos os meios ao seu dispor para exercer os direitos legais e contratuais que lhes assistem" e "de tudo fazer quanto estiver ao seu alcance para restaurar a credibilidade do GMG e das suas marcas, honrando a história do grupo".