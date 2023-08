Medicamento de perda de peso anuncia ser 'benéfico para o coração'

O Wegovy, medicamento cada vez mais conhecido para auxiliar na perda de peso, pode ajudar a reduzir em um quinto o risco de problemas cardiovasculares em pessoas com sobrepeso e doenças cardíacas. Estes são os resultados de um estudo levado a cabo pelo Novo Nordisk, fabricante do medicamento, ainda não disponível em Portugal.







A empresa considera que este "ensaio histórico" vai potenciar a mudança na forma como a obesidade é vista e tratada. No entanto, ainda é necessário que as descobertas sejam revistas por outros especialistas e os resultados do estudo só devem ser públicos no final do ano.Martin Holst Lange, vice-presidente da Novo Nordisk, avançou que o estudo demonstrou a capacidade do Wegovy de ajudar as pessoas a perderem peso, demonstrando-se como um "claro benefício médico": "As pessoas que vivem com obesidade têm um risco aumentado de sofrer de doenças cardiovasculares, mas até ao momento não há medicamentos aprovados para o controlo de peso que comprovadamente proporcionem um controlo de peso eficaz e, ao mesmo tempo, reduzam o risco de ataque cardíaco, enfarte ou morte cardiovascular".Este é um medicamento que já é muito popular nos Estados Unidos e que em janeiro do ano passado foi aprovado pela agência europeia do medicamento, mas ainda não está disponível na maioria dos estados-membros, com exceção da Dinamarca e Finlândia. Também no Reino Unido foi aprovado para uso no serviço nacional de saúde, mas ainda tem de ser reavaliado pelos reguladores.O Wegovy é administrado através de injeções semanais com semaglutido que tem a capacidade de imitar uma hormona produzida naturalmente pelo organismo, a GLP-1, com capacidade de retardar a passagem dos alimentos pelo estômago, o que ajuda as pessoas a sentirem-se saciadas durante mais tempo e com menos comida.Os resultados da sua utilização demonstram que é possível perder mais do que 10% do peso corporal, no entanto, muitos pacientes recuperam o peso depois de interromperem os tratamentos.O estudo que agora avaliou o impacto no coração analisou mais de 17.600 adultos com 45 ou mais anos e decorreu durante cinco anos. Todos os pacientes tinham um índice de massa corporal de 27 ou superior e uma doença cardiovascular. Assim, os pacientes que tomaram uma dose semanal de 2,4 mg de Wegovy viram o seu risco de ataque cardíaco ou enfarte reduzido em 20% comparativamente com a amostra que recebeu um medicamento placebo.O relatório final desta investigação ainda não foi tornado público mas a Novo Nordisk já avançou que pretende apresentar esta investigação aos reguladores dos Estados Unidos e da União Europeia antes do final do ano.Apesar do enorme sucesso que o Wygovy e medicamentos semelhantes estão a ter no EUA e noutros países há também queixas de quem já se submeteu a este tratamento, nomeadamente de terem ficado com o estomago paralisado.