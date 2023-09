Russos fazem fila para ver 'Barbie' apesar das sanções

As autoridades russas estão contra a exibição do filme da Barbie e vão investigar como é que a versão não autorizada chegou aos cinemas.

Depois da invasão da Ucrânia muitos dos filmes de Hollywood deixaram de ser lançados na Rússia como parte das sanções dos países do Ocidente ao invasor. No entanto, várias cópias não autorizadas estão a chegar ao país e a ser traduzidas para russo.



Steve Rosenberg, jornalista da BBC, conta que num centro comercial em Moscovo foi construída uma casa cor-de-rosa gigante e que vários russos entram para ver os móveis rosa, pipocas rosa e imagens de cartão em tamanho real do Ken e da Barbie a sorrirem e tirarem fotografias.





Já na parte dos cinemas desta superfície comercial o filme da Barbie é pouco publicitado e os bilhetes mais vendidos são para curtas-metragens russas, que na realidade são exigidas antes do sucesso norte-americano.O Ministério da Cultura russo afirmou no mês passado que o filme Barbie "não está em conformidade com os objetivos e metas estabelecidos pelo presidente para preservar e fortalecer os valores morais e espirituais tradicionais russos" e agora garante que as autoridades vão investigar como é que a versão não autorizada chegou às salas de cinema.Também a deputada Maria Butina já defendeu que o filme não deve ser visto na Rússia. Em primeiro lugar, pela forma como representa o corpo feminino: "Algumas meninas, especialmente na adolescência, tentam ser como a Barbie e esgotam os seus corpos".Por outro lado, reforça que o filme não tem licença para ser exibido na Rússia pelo que os cinemas estão a "infringir a lei": "Esta é a uma questão para os nossos cinemas? Claro que sim, vou apresentar várias queixas aos cinemas para saber como estão eles a exibir o filme".