CEO da dona do Minipreço: "Decisão de vender negócio em Portugal não foi fácil"

O CEO do Grupo DIA, Martín Tolcachir, diz que a decisão de vender o negócio em Portugal, anunciada esta quinta-feira, "não foi fácil", mas é a "acertada" para centrarem esforços nos mercados onde são mais relevantes.







Minipreço

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Como demonstram os resultados, entramos numa fase de consolidação do crescimento e o nosso objetivo é que a DIA se concentre nos países onde tem potencial de crescimento. Para isso é necessário enfrentar o cenário atual e simplificar o perímetro do Grupo", justifica o presidente executivo do grupo espanhol, num comunicado enviado às redações.A Auchan Portugal acordou com o Grupo DIA a aquisição de toda a operação em Portugal, iniciada em 1993, comprando as 489 lojas Minipreço e Mais Perto (próprias ou em regime de "franchising") e três armazéns e integrando os seus 2.650 colaboradores, num investimento estimado na ordem dos 155 milhões de euros. A operação está ainda sujeita à aprovação da Autoridade da Concorrência, prevendo-se que seja concluída nos próximos meses."Esta aquisição representa uma forte aposta da Auchan, ao juntar a sua experiência de mais de 50 anos de hipermercados em Portugal ao segmento de proximidade e também ao modelo de 'franchising', que é um dos pontos fortes do Minipreço", realça o diretor-geral da Auchan Retail Portugal, Pedro Cid."É uma solução vencedora para todas as partes: empresas, equipas, parceiros e clientes. Com todos, vamos construir uma empresa forte e de futuro", enfatiza, citado na mesma nota.O anúncio da venda da operação em Portugal acontece no mesmo dia em que o Grupo DIA comunicou ter reduzido os prejuízos em 35,8% para 67 milhões de euros no primeiro semestre do ano, um resultado que diz refletir "o progresso alcançado na implementação de uma estratégia que aposta na distribuição alimentar de proximidade e na simplificação do negócio".Entre janeiro e junho, as vendas líquidas globais do grupo aumentaram 4% em comparação com o período homólogo do ano passado para 3.602 milhões de euros. O desempenho em Espanha é superior à média do mercado, com vendas líquidas de 2.241 milhões de euros, correspondendo a dois terços do total.No final de junho, o grupo contava com 5.435 lojas em Espanha, Argentina, Brasil e Portugal, 62% das quais geridas por franqueados.