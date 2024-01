IKEA usa Operação Influencer e promove estante 'boa' para 'guardar €75.800'

"Boa para guardar livros. Ou 75.800€." É esta a legenda do novo anúncio da cadeia de mobiliário IKEA, que se pode ver nas ruas, numa referência à Operação Influencer e à descoberta de envelopes de dinheiro no gabinete de Vitor Escária, antigo chefe de gabinete de António Costa. A imagem, que mostra uma estante branca, tornou-se viral nas redes sociais com críticas e mensagens a favor.







"O pessoal do marketing do IKEA não vota PS", lê-se numa publicação do X. "O IKEA também já entrou em campanha eleitoral", escreveu um outro utilizador.Num comunicado a que ateve acesso, a empresa que se dedica à produção e venda de móveis, colchões, eletrodomésticos e alimentos, garantiu que não pretende contribuir para o debate partidário e que esta é uma forma cómica de refletir sobre a realidade."A IKEA faz parte do dia-a-dia dos portugueses há 20 anos, e gostamos de desenvolver campanhas que reflitam a sua vida real. As suas rotinas, as suas conversas, as suas discussões, mais e menos acesas, e o próprio humor com que muitas vezes abordam os temas mais sérios", escreveu. "Esse foi o ponto de partida deste, e de outros mupis que temos tido a circular pelas cidades nas próximas semanas, sem qualquer intenção ou propósito de contribuir, seja de que forma for, para o debate partidário e para o atual contexto pré-eleitoral que se vive no País."A campanha surge quando falta cerca de um mês e meio para as eleições de 10 de março.A multinacional sueca tem sido cada vez mais motivo de manchetes, seja pela escassez dos seus produtos devido aos ataques no Mar Vermelho , seja pelas suas várias campanhas polémicas, como quando fez "troça" das mulheres solteiras na China ou quando brincou com o facto da Balenciaga ter lançado uma mala azul, semelhante aos sacos do IKEA.