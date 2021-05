Guerras familiares por heranças milionárias: Os Vinhas e os 23 milhões em tribunal

Marx e Engels Vinhas chegaram a Portugal na segunda metade dos anos 70, com a leva de retornados que fugiu da guerra e das conturbadas independências africanas. Vinham de Angola e terão aterrado em Lisboa sem documentos. Até aí nada de novo num período em que entraram em Portugal mais de 500 mil pessoas, muitas só com a roupa que traziam vestida. Era, alegadamente, o caso destes irmãos e da mãe, uma angolana ligada ao MPLA que viria a ser professora num liceu de Lisboa. A surpresa foi outra: a mãe garantia que Marx e Engels, então com cerca de 6 e 8 anos, eram filhos do milionário Manuel Vinhas, casado e com oito descendentes. Tinham, aliás, o seu apelido.



Com um registo de nascimento feito em Lisboa, foi a tribunal exigir o direito dos filhos à herança do milionário – que morrera em 1977 – e a uma pensão de alimentos. "Nessa altura fez-se uma lei para facilitar a regularização da situação dos retornados que fugiram sem documentos. Podia-se apresentar uma certidão de nascimento ou o depoimento de testemunhas. Ela fez as duas coisas", diz uma fonte ligada ao caso.



Problema: "Estavam registados no posto civil de Banga [no Cuanza Norte], que tinha sido destruído pela guerra, e não era possível confirmar a veracidade dos documentos. Começou-se a desconfiar que eram falsos quando se percebeu que as cédulas dos registos civis tinham números sequenciais. Ora, como eles não eram gémeos, tinham dois ou três anos de diferença de idade, para isso acontecer não podia ter nascido ninguém entre eles, o que era impossível naquela freguesia, que ainda era grande." Foi assim que se deslindou aquele que é um dos episódios mais caricatos da herança Vinhas, que vale cerca de 23 milhões de euros e continua em tribunal.





Era normal que a fama de Manuel Vinhas motivasse a invenção de um affair africano – que os mais próximos garantem nunca ter existido – e de dois falsos herdeiros. Afinal, e apesar de já ter nascido rico, o empresário multiplicou e expandiu a sua fortuna em vários países, sobretudo em Portugal e nas antigas colónias. Só em Angola, onde não herdou nada, teve cerca de 50 empresas. Foi com ele que Cuca passou a ser sinónimo de cerveja, nome de bairro e de indústria.



Além da cerveja tinha rações e criação de galinhas, produção de garrafas de plástico, de vidro e de caixas de cartão, várias fazendas, uma plantação de maracujá e outra de abacaxi, o prédio mais alto das colónias (onde estava o Banco Comercial de Angola, do qual foi um dos fundadores) e até investimentos em jornais e revistas.



Passava tanto tempo em Luanda que mandou construir um apartamento com ar condicionado na cidade. Em Lisboa, a sua fama ia muito além da Sociedade Central de Cervejas, dona da Sagres, e da Portugália. Às terças-feiras, à porta do escritório, filas de artistas procuravam o apoio do mecenas. Manuel Vinhas recebia todos, ajudou muitos. Tinha, antes do 25 de abril, uma das maiores fortunas do País e uma das principais coleções de arte. Nas 999 verbas listadas no inventário da sua herança, a que a SÁBADO teve acesso, cerca de 600 são quadros. Todos ainda em discussão nas partilhas.





vinhas 4



