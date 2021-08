Reis da sucata em guerra de milhões

Uma gigantesca batalha familiar – com queixas-crimes com acusações graves, dívidas à banca e terrenos hipotecados – ameaça o futuro da sucateira, criada nos anos 90. Até existe um fundo do agora famoso Rei dos Frangos envolvido na polémica.

Sob o mesmo teto, no bairro da Encarnação, em Lisboa, vivem quatro pessoas – três irmãos e a mãe – em guerra. A convivência da unida família Batista deu lugar ao silêncio e à angústia da mulher, de 84 anos, que vê agora os filhos de costas voltadas por causa de dinheiro. Jantam separados e regem-se por horários rígidos para não terem de se cruzar. A mãe “já não tem forças para lutar, sofre muito ao ver os filhos sem se falarem e os primos em guerra por causa de dinheiro e de uma empresa que custou muito aos pais”, explicou à SÁBADO um dos membros da família.



Foi há cerca de três anos que tudo mudou numa reunião familiar em que o primo Paulo Batista, acionista e um dos administradores da empresa de sucata, foi pressionado e colocou sobre a mesa os prejuízos que a empresa – Batistas, SA que chegou a faturar 50 milhões de euros ao ano, em 2013 – registava. Nesse ano, 2018, tinham perdido 13 milhões de euros. A partir desse momento, a história de união de uma empresa familiar, criada em 1995, na Azambuja, mudou de rumo.



Os primos acionistas que não trabalhavam na empresa começaram a pedir reuniões para perceberem a origem dos prejuízos. As respostas nunca chegavam, mas começou a perceber-se que havia dívidas à banca, terrenos hipotecados e contas pouco certas. E a família acabou então por se dividir: de um lado os primos que questionam o que aconteceu à empresa e do outro aqueles que estão do lado da administração. Exemplo disso, contou uma fonte dos processos, é que o irmão do administrador Paulo Batista foi colocado em lay-off: “Foi dispensado com a desculpa da pandemia, mas na verdade só foi dispensado porque está contra a administração, que também colocou outro primo em lay-off, que curiosamente também não está do lado da administração.” Estes dois primos são também acionistas da empresa criada pela geração anterior com raízes em Vila de Rei. Era, aliás, na aldeia de Vale das Casas que a família “se reunia em convívios, em matanças do porco que pareciam casamentos”, conta uma fonte ligada aos processos.