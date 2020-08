ePaper ou encontre-o nas bancas a 26 de agosto de 2020.

Nos anos 70 ainda era normal esperar-se uns dias para registar os bebés acabados de nascer. Mas João Brito e Cunha sabia que não tinha tempo para isso. No dia da cesariana da sua quarta filha foi imediatamente tratar das burocracias. "Precisava que ela tivesse um documento para podermos sair do País", conta o próprio à. "A Ana [Espírito Santo, a sua primeira mulher] ainda foi para Espanha deitada no carro, com os agrafos da cirurgia e sem se conseguir dobrar. Saímos assim que o médico deixou, sete dias depois do parto", recorda.No carro viajavam apenas João Brito e Cunha, a mulher e a filha recém-nascida – a hoje atriz Ana Brito e Cunha – dentro de uma alcofa. Os três filhos mais velhos do casal tinham seguido para Espanha poucos dias antes, com um irmão de Ana Espírito Santo e uma criada. "Íamos numa Citroën DS que dava imensos problemas e que acabou por avariar já perto de Elvas. Felizmente vinha um amigo nosso atrás, para se certificar que chegávamos em segurança. Acabámos por seguir para Espanha no carro dele. Chegámos já perto das quatro da madrugada", diz João, que tinha sido saneado e mudou de país à procura de um emprego.O marido de Mary Salgado, irmã de Ricardo Salgado, ex-presidente do BES, fez o mesmo. "O João [Poppe] tinha um cargo importante na [seguradora] Bonança e ficou sem emprego. A mim congelaram-me a conta, porque tinha lá umas ações do banco que me davam um rendimento. Ficámos sem um tostão", conta àMary Salgado. "Para pagar às empregadas tive que lhes dar umas medalhas de ouro da Nossa Senhora com que andava ao peito", diz. Depois, chamou uma antiquária amiga da mãe e vendeu-lhe peças valiosas. "Custou-me imenso vender um Cristo em marfim indo-português que me tinham dado quando casei. Adorava aquele Cristo, mas era uma das coisas que valia dinheiro. Também tinha um quadro pequenino da Vieira da Silva, que vendi a um amigo. Foi com este dinheiro que fiz um pé de meia e comprei as passagens de comboio para Madrid."As nacionalizações foram o grande dinamizador da saída dos milionários do País. Entre março de 1975 e julho de 1976, 244 empresas passaram diretamente para as mãos do Estado, mexeu-se no capital de 1022 e no património de 300 mil pessoas. O Estado passou a controlar 19,8% do PIB e 6,5% dos trabalhadores. Mas os problemas começaram ainda em 1974, descreve Manuel Vinhas, acionista da Sociedade Central de Cervejas (dona da Sagres) no seu livro Profissão: Exilado. "Milícias do partido comunista assaltaram nos últimos dias de setembro a minha residência. Procurando-me de metralhadoras em punho, obrigando os meus filhos a saírem da cama de madrugada, interrogando-os com ameaças, despejando garrafas de vinho, roubando as espingardas de caça. Como não me encontraram, avisado que tinha sido por telefonema amigo, repetiram a ‘visita’ na noite seguinte; beberam mais vinho (…) e roubaram um automóvel que logo se propuseram devolver, mas outro telefonema nos alertou, dizendo que, quando fôssemos buscar a viatura, esta seria revistada e ‘encontrar-se-ia’ armamento de forma a poder incriminar-me como implicado da ‘inventona’ de 28 de Setembro."Manuel Vinhas acabaria por sair do País. Tal como vários Espírito Santo, Ricciardi, Roquette, Cupertino de Miranda, Mello ou Queiroz Pereira. As aventuras incluem passaportes falsos, saídos pelo terraço de casa e disfarçes mais ou menos elaborados. Para ler nadesta semana.