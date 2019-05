"A Assembleia da República acaba de receber do Banco de Portugal, em cumprimento do artigo 6.º da Lei n.º 15/2019, de 12 de fevereiro (sobre transparência da informação relativa à concessão de créditos de valor elevado e reforço do controlo parlamentar no acesso a informação bancária e de supervisão)", anunciou o Parlamento em comunicado.





Em causa estão os grandes devedores dos bancos Caixa Geral de Depósitos , BES/Novo Banco, Banif, BPN, BCP e BPI. O BdP fez várias perguntas aos bancos para fazer o relatório, porque há muita informação que não tinha, por exemplo, sobre o BPN. A lei foi votada em janeiro e fez-se por partes, mas genericamente o PS absteve-se, enquanto PSD, PCP, BE e CDS votaram a favor. Aliás, esta legislação resultou de um texto de consenso entre PSD, PCP, Bloco de Esquerda (BE) e CDS-PP, proposto por iniciativa dos sociais-democratas.