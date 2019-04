Salário do CEO do Novo Banco aumentou 16% para 382 mil euros

António Ramalho recebeu no ano passado 382 mil euros enquanto presidente executivo da instituição que resultou da resolução do BES. O "cheque" da comissão executiva cresceu 30%.

António Ramalho foi aumentado. O CEO do Novo Banco ganhou 382 mil euros, referentes a 2018, um valor que compara positivamente com o que auferiu em 2017, ano da venda do banco ao Lone Star. O salário teve um aumento de 16% no ano em que a instituição que resultou da resolução do BES registou um prejuízo de 1.412 milhões de euros. De acordo com o relatório e contas de 2018 enviado à CMVM, esta sexta-feira, Ramalho recebeu 349.106 euros, mas a este valor é preciso somar mais 33.294 euros, montante esse que surge indicado como tendo sido diferido. Ou seja, o CEO tem direito ao valor global, mas esta "fatia" será paga mais à frente no tempo.



