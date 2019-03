No Algarve estão-se a cortar alfarrobais para dar lugar a plantações de abacates. Noutros países, matam-se florestas para cultivar soja e óleo de palma.

Está em todo o lado. Nas tostas, no sushi, como ilustração em peças de roupa e por todo o Instagram. O abacate ascendeu ao estatuto de alimento-estrela nos últimos tempos, mas pairam sobre ele muitas preocupações éticas. O mesmo acontece com a soja, o óleo de palma e até os cajús.



No Algarve há já perto de mil hectares de plantações de abacates. Aliás, a maior plantação da Europa é em Lagos. Para Paulo Lucas, ambientalista da Zero, o grande problema dos abacates é estar a substituir outras culturas autóctones como as oliveiras e as alfarrobeiras.



