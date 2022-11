Governo admite que bancos 'falsearam a concorrência'

O Governo identificou um "cartel da banca" e denunciou este suposto acordo entre bancos para o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE). O Estado refere que os bancos "falsearam condições de concorrência", segundo o jornal Público.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Governo Público banca CGD

A investigação do caso esteve a cargo da Autoridade da Concorrência e as conclusões envolvem mais de uma dezena de bancos, incluindo a Caixa Geral de Depósitos, BCP, BES, BPI, Santander, Montepio ou o BBVA. As instituições foram acusadas de terem trocado informações de forma concertada sobre crédito à habitação, consumo e empresas, entre 2002 e 2013.Segundo o Público, a juíza Mariana Gomes Machado, que tem em mãos o processo que está a ser julgado no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, terá accionado o mecanismo de "reenvio prejudicial" para esclarecer duas dúvidas.