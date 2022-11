Banco central russo prevê contração de 7,1% da economia russa no quarto trimestre

O Banco da Rússia avançou esta terça-feira as previsões da economia russa para o quarto trimestre, antecipando uma contração do produto interno bruto (PIB) na ordem dos 7,1 por cento.





A economia russa já está em recessão, contraiu 4,1% no segundo trimestre e 4% no terceiro trimestre, depois de ter crescido 3,5% nos primeiros três meses do ano.Como resultado, o banco central prevê uma queda do PIB russo entre 3 e 3,5% este ano, muito acima do esperado no início da atual campanha militar russa na Ucrânia.A Rússia enfrenta sanções económicas sem precedentes, num total de 12.739, se acrescentarmos as restrições impostas pela comunidade internacional antes e depois da intervenção militar na Ucrânia.O banco central estima que a Rússia permanecerá em recessão no próximo ano, com uma contração entre 1 e 4 por cento do PIB, embora espere que a economia regresse ao crescimento no segundo semestre de 2023.Pelo seu lado, o ministério russo da Economia prevê que a Rússia terminará o ano com uma contração de 2,9% e que no próximo ano será de apenas 0,8%.O Presidente russo, Vladimir Putin, apelou hoje ao seu Governo para aumentar o rendimento efetivo dos russos, especialmente os rendimentos das famílias com crianças.