Gasolina baixa 19,2 cêntimos e gasóleo 18,9 cêntimos a partir de segunda-feira

Os condutores que forem atestar o depósito a partir de segunda-feira vão sentir no bolso uma diferença considerável. O litro de gasolina custará menos 19,2 cêntimos, enquanto o do gasóleo baixa em 18,9 cêntimos.

O preço do litro de gasolina vai baixar em 19,2 cêntimos a partir de segunda-feira, enquanto o gasóleo ficará 18,9 cêntimos mais barato, informou esta sexta-feira o Ministério das Finanças.





A acentuada descida nos preços dos combustíveis resulta da aplicação da anunciada redução da carga fiscal nos combustíveis devido ao efeito de uma descida na taxa do IVA de 23% para 13%, que acumula com o mecanismo de revisão semanal do ISP."Para apoiar famílias e empresas a enfrentar os efeitos da escalada dos preços dos combustíveis, o Governo decidiu reduzir as taxas unitárias de ISP para replicar sobre os preços de mercado o efeito de uma descida da taxa de IVA de 23% para 13%", assinala o ministério liderado por Fernando Medina.Desta forma, detalha, "a partir de segunda-feira, a carga fiscal dos combustíveis terá em consideração esta diminuição do ISP (e o correspondente efeito em sede de IVA), traduzindo-se num desconto adicional do imposto de 14,2 cêntimos por litro de gasóleo e 15,5 por litro de gasolina".Esta redução da carga fiscal aplicar-se-á durante todo o mês de maio, sendo o seu valor revisto para o mês de junho levando em consideração os preços atualizados.Aos valores atrás referidos somam-se os descontos, que já vigoravam, de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e de 3,7 cêntimos por litro de gasolina.