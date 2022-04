Em três dias Musk vendeu 8 mil milhões de dólares em ações da Tesla

Depois de chegar a acordo para comprar o Twitter, entre terça e quinta-feira, o empresário sul-africano vendeu mais de 9,5 milhões de títulos da Tesla. Desde o início do mês a fabricante já perdeu 275 mil milhões de dólares em bolsa.

Para além dos mais 4 mil milhões de dólares em ações da Tesla que foram vendidos na terça e quarta-feira, Elon Musk desfez-se ainda esta quinta-feira de mais 4,5 mil milhões de dólares em títulos da fabricante número de veículos elétricos do mundo.





Ao todo, Musk vendeu entre terça e quinta-feira mais de 9,4 milhões de títulos da gigante automóvel, de acordo com os documentos revelados pelo regulador financeiro norte-americano (na sigla inglesa SEC) ontem e hoje.Esta notícia surge depois de esta segunda-feira, o autodenominado "imperador de marte" ter chegado a um acordo para comprar o Twitter, o que alarmou alguns investidores.

Para conseguir pagar o contratado, Musk terá de recorrer às suas participações no capital da Tesla para garantir empréstimos bancários.

Perante esta notícia, as ações da Tesla seguem a escalar 4,73%, dando continuidade à tendência seguida no "premarket".





Desde que foi revelado no início deste mês que Musk comprou uma participação significativa no capital do Twitter, a Tesla já perdeu 275 mil milhões de dólares em bolsa.

Esta quinta-feira, após ser divulgada a operação financeira, o empresário sul-africano escreveu no Twitter que "a partir de hoje não estão programadas mais vendas de ações da Tesla".