Foco no défice traz austeridade na Função Pública, coleta fiscal recorde e alívios seletivos

Apenas 15 dias depois de ter tomado posse, o Governo apresentou hoje uma nova proposta de Orçamento do Estado para 2022. O tempo curto sugeria que as mudanças face à proposta chumbada no Parlamento há cinco meses seriam relativamente pequenas, apesar de a conjuntura económica ter agora um choque inflacionista e um grau de risco que não existiam em novembro passado – lendo o documento confirma-se que o Governo fez ajustes, mas que deixou intactas as metas orçamentais. Confira abaixo as chaves para uma primeira leitura do Orçamento que a maioria absoluta do PS viabilizará.