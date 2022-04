O Orçamento do Estado para 2022 nas contas da sua casa

A venda política de cada Orçamento do Estado assenta tipicamente em pequenos alívios e “simpatias” – e numa dose generosa de ilusão sobre os respetivos efeitos futuros. O Orçamento para 2022 (OE 2022) não é diferente. Num ano em que a inflação média anual poderá bater um máximo de quase três décadas, o Governo opta por uma política conservadora nas finanças públicas, feita de forte contenção na despesa, de uma receita fiscal recorde e de pequenos “nadas” – alívios seletivos (um deles, no ISP, com impacto expressivo, mas temporário) para ajudar a compensar a perda de poder de compra. Abaixo estão alguns dos principais impactos da proposta que começa a ser debatida no parlamento na próxima semana.