Gastos com Covid este ano superam os do pacote contra a inflação  

A pandemia pode ter dado o seu lugar mediático à guerra na Ucrânia e ao impacto desta na inflação, mas no campeonato da despesa pública ainda pesa mais. O Governo prevê gastar este ano 1.943 milhões de euros com as principais medidas de emergência relacionadas com a Covid-19, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2022, entregue hoje no Parlamento. Este valor – mais alto do que o previsto na proposta de orçamento chumbada em novembro passado – é superior ao que o Governo espera gastar em medidas de alívio face ao choque nos preços causado pela guerra, ilustrando o efeito duradouro que as opções políticas tomadas na pandemia têm nas contas públicas.