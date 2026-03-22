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Eslovénia limita abastecimento de combustíveis face à procura de países vizinhos

Lusa 13:18
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Governo do país mobilizou o exército, para garantir o abastecimento e o transporte de combustível.

A Eslovénia impôs, desde as 00:00 deste domingo, um limite de abastecimento de combustível de 50 litros por dia para particulares e de 200 litros para empresas, face à escassez provocada pela elevada procura, acentuada por condutores de países vizinhos.

Preço dos combustíveis não pára de subir
Preço dos combustíveis não pára de subir DR

A limitação decidida pelo Governo vai manter-se em vigor "até nova ordem", com o objetivo de mitigar os problemas de abastecimento que se verificaram nos últimos dias, com longas filas nos postos e com o fim do combustível nalguns locais, refere a agência de notícias eslovena STA.

Os preços dos combustíveis na Eslovénia são mais baixos do que em países vizinhos, como a Itália e a Áustria, o que tem aumentado a procura pelos postos de abastecimento eslovenos.

O Governo também mobilizou o exército, para garantir o abastecimento e o transporte de combustível.

As empresas de venda de combustível deverão informar o Governo na segunda-feira sobre a situação dos postos de abastecimento, para o executivo avaliar novas medidas, anunciou o primeiro-ministro, Robert Golob.

O chefe de Governo adiantou que o executivo pretende restringir, em particular, a venda de combustível a estrangeiros.

Nos últimos dias, verificaram-se tensões nos postos de abastecimento dada a enorme procura pelo facto de os preços serem inferiores ao de países vizinhos.

Para aliviar a pressão na véspera das eleições que se realizam hoje, o Governo colocou à venda parte das reservas estratégicas de gasóleo e liberalizou os preços nas autoestradas, que, apesar de serem mais elevados do que nos restantes postos de abastecimento do país, continuam a ser mais baratos do que nos países vizinhos.

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