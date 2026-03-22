Filipinas autorizam uso de combustível mais poluente nos transportes e na indústria

Como medida de contingência devido à crise de abastecimento de energia.

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As Filipinas autorizaram, temporária e parcialmente, o uso de derivados de petróleo com padrão Euro II, mais poluentes, nos setores de transporte e indústria, como medida de contingência devido à crise de abastecimento de energia, foi este domingo divulgado.



Preços dos combustíveis sobem e nas Filipinas governo toma medidas AP

O Departamento de Energia (DOE) deste país asiático, que depende fortemente de importações do Oriente Médio, afirmou em comunicado que esta é uma "resposta oportuna aos riscos externos que afetam setores específicos", sem especificar por quanto tempo a medida deverá permanecer em vigor.

A medida permite o uso provisório de combustíveis Euro II em veículos fabricados até 2015 e em 'jeepneys' -- os populares autocarros filipinos --, bem como no setor marítimo e de transporte e em aplicações industriais, como centrais de energia e geradores.

De acordo com o comunicado, aqueles que pretendem usar ou oferecer esse tipo de combustível devem notificar o Escritório Filipino de Gestão da Indústria Petrolífera (OIMB) e os estabelecimentos que o vendem devem afixar "avisos claros e visíveis" a indicar explicitamente que o combustível é Euro II.

Além disso, as empresas que oferecem esse tipo de combustível devem mantê-lo separado do Euro IV, o padrão comummente usado no arquipélago, nos sistemas de armazenamento, transporte e venda.

Os padrões Euro II e Euro IV, entre outros, são usados na legislação da União Europeia (UE) sobre emissões de veículos e servem como referência internacional em países como as Filipinas.

O objetivo da medida adotada pelo arquipélago, motivada por consultas com as indústrias de petróleo e automóvel, é "manter um fornecimento contínuo de combustível", oferecendo ao mesmo tempo alguma "flexibilidade aos setores que possam ser afetados" pela crise energética decorrente do conflito no Oriente Médio.

As Filipinas que, juntamente com outros países do Sudeste Asiático como a Tailândia, têm enfrentado longas filas em postos de gasolina devido ao aumento dos preços dos combustíveis, estabeleceram, há duas semanas, a redução da semana de trabalho para quatro dias em diversos departamentos governamentais.

A central elétrica da cidade insular de Patnanungan, no nordeste do país, reduziu o horário de funcionamento em oito horas a partir deste domingo e por tempo indeterminado devido à escassez de combustível.

O conflito no Oriente Médio tem um dos seus principais focos no Estreito de Ormuz, uma rota crucial para o comércio global de energia, o que levou a uma crise de abastecimento e ao aumento dos preços do petróleo.

O Irão, que controla a costa norte do estreito, está a obstruir a passagem de navios.