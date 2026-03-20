Novo aumento nos preços dos combustíveis. Gasóleo vai subir 15 cêntimos e gasolina 9 cêntimos

É a terceira semana consecutiva de aumentos expressivos. A ANAREC admite um aumento de 15 cêntimos no gasóleo, sendo que o Governo poderá intervir ao aplicar descontos no ISP.

A partir de segunda-feira, os postos de abastecimento vão voltar a verificar aumentos, refletindo os efeitos da crise energética, que começou a 28 de fevereiro, com sucessivos ataques no Médio Oriente. Os preços dos combustíveis vão subir, com o gasóleo simples a ficar 15 cêntimos mais caro e a gasolina simples 95 a disparar nove cêntimos por litro, revelou a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC). Contudo, estes números ainda podem sofrer alterações, uma vez que a média final só fica fechada ao final do dia.



Combustíveis Manuel de Almeida/Lusa

Com esta nova atualização, o preço médio do gasóleo simples deverá aproximar-se dos 2,087 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 deverá rondar os 1,947 euros.

Recorde-se que o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra. Os hipermercados mantêm as ofertas mais competitivas nos combustíveis rodoviários, seguidos pelos operadores do segmento low cost.

É expectável que o Governo volte a aplicar o desconto no ISP no gasóleo. Esta é também a terceira semana consecutiva de aumentos nos preços dos combustíveis.

A semana já tinha começado com um aumento expressivo: o gasóleo subiu 8,3 cêntimos por litro, devido ao mecanismo de mitigação fiscal aplicado pelo Governo, que acontece quando o preço dos combustíveis sobe mais de 10 cêntimos. No caso da gasolina, o aumento foi de 6,7 cêntimos.

De recordar que o Governo anunciou, após reunião do Conselho de Ministros, medidas para proteger os portugueses em contexto de crise energética. O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, admitiu que o Governo vai continuar a acomapnhar a evolução dos preços, podendo intervir para evitar um maior agravamento.