Elon Musk compra 9,2% do Twitter e torna-se maior acionista. Ações disparam 26%

Elon Musk é oficialmente o maior accionista externo do Twitter, de acordo com um documento divulgado pela comissão de valores mobiliários norte-americana (na sigla inglesa SEC).



Reuters

O empresário sul-africano detém uma participação de 9,2% no capital do Twitter, cerca de 2,89 mil milhões de dólares, face à cotação de fecho da passada sexta-feira. O documento, enviado pelo Twitter à SEC refere que o autodenominado "imperador de marte" é titular de 73.486.938 ações da rede social.

O comunicado surge menos duas semanas depois de Musk ter criticado o Twitter por não obedecer ao princípio de liberdade de expressão. "Dado que o Twitter serve de facto como a praça pública, não aderir aos princípios da liberdade de expressão prejudica fundamentalmente a democracia", escreveu o CEO da Tesla, deixando ainda uma questão no ar: "o que deve ser feito?"

Musk é um utilizador habitual do Twitter, local onde anuncia notícias sobre as suas empresas e onde deixa críticas a outras personalidades e companhias. Atualmente, Musk conta com 80 milhões de seguidores na rede social.



O anúncio da compra de Musk animou o "premarket" norte-americano, tendo o Twitter disparado cerca de 26%, o Snapchat somado 2,7% e a Meta valorizado 0,8%, enquanto a Tesla cresceu 0,65%.