Twitter anuncia venda a Musk por 44 mil milhões de dólares

De acordo com a informação, o acordo definitivo prevê o pagamento por parte do CEO da Tesla e detentor da maior fortuna mundial de 54,20 dólares por ação, num negócio avaliado em cerca de 44 mil milhões de dólares.Os termos do acordo foram aprovados por unanimidade pelo "board" da rede social e a operação deverá ficar concluída este ano, após a aprovação por parte dos acionistas do Twitter e da "luz verde" das autoridades reguladoras competentes.Em comunicado, o Twitter refere que o preço oferecido por Musk por cada ação representa um prémio de 38% face à cotação de fecho de 1 de abril, último dia de negociação antes de o fundador da Tesla ter anunciado que detinha cerca de 9,2% do capital da rede social.A 14 de abril, o empresário sul-africano apresentou a sua proposta para comprar o Twitter e retirá-lo de bolsa. A oferta, que Musk indicou ser "a última e final", previa o pagamento de 54,20 dólares por ação."A transação proposta irá entregar um substancial prémio em dinheiro e acreditamos que é o melhor caminho futuro para os acionistas do Twitter", refere Bret Taylor, membro independente do Conselho de Administração da empresa, citado no comunicado.Já Parag Agrawal, CEO do Twitter, sublinha que a rede social "tem um objetivo e uma relevância que impacta todo o mundo. Estou extremamente orgulhoso da nossa equipa e inspirado pelo trabalho que nunca foi mais importante"."A liberdade de expressão é um pilar do funcionamento da democracia e o Twitter é a praça digital onde as questões vitais para o futuro da humanidade são debatidas", considera, por seu turno, Elon Musk."Quero tornar o Twitter melhor do que nunca melhorando o produto com novas funcionalidades, tornando os algoritmos abertos para aumentar a confiança, derrotando os "spam bots" e autenticando todos os utilizadores. O Twitter tem um potencial tremendo. Estou ansioso por trabalhar com a empresa e a comunidade de utilizadores para libertar esse potencial", acrescenta.